Inicia pago de quincena a este personal del sector público: a la espera del primer mes de los aguinaldos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este viernes, ha iniciado el pago de la primera quincena correspondiente al mes octubre, a los docentes y demás personal adscrito al Ministerio de Educación.

Así lo informó la cuenta en Telegram del canal 'Pagos MPPE Oficial'.

"Se informa al personal docente, administrativo y obrero del MPPE que se está abonando la primera quincena en sus cuentas nómina", señalaron.

Se espera que en las próximas horas también comience el pago del primer mes de los aguinaldos.

Confirman pago del primer mes de aguinaldos al sector universitario

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que el primer mes de aguinaldo ya fue abonado a su personal, a través del Sistema Patria.

“Siguiendo instrucciones emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) el día 06/10/2025, donde se solicita la carga en el Sistema Patria de la Primera porción (25%) del bono fin de año para el personal activo y jubilado, que a la misma ya fue procesada y remitida a esa oficina”, indicó.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube