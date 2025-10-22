PSUV convoca marcha este 22 de octubre: detalles y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Nahúm Fernández, a través de sus redes sociales anunció la convocatoria de una marcha en Caracas.

En tal sentido y a través de sus redes sociales, indicó que la movilización busca "celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Elena Rendiles".

PSUV convoca marcha este 22 de octubre

"Mañana acompañaremos una jornada muy especial para el pueblo venezolano, en la que nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Católica celebrarán la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Elena Rendiles, un acontecimiento histórico que llena de orgullo y fe a toda Venezuela. Desde el respeto y la hermandad cristiana, reconocemos el ejemplo de vida, servicio y amor al prójimo que ambos representaron, valores que también compartimos quienes seguimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

¿Desde dónde será la marcha?

Fernández indicó que la movilización partirá desde el Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, hasta la Plaza La Candelaria, donde se rendirá homenaje a estos dos venezolanos ejemplares que dejaron una huella imborrable en el corazón de nuestra patria.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Puede tomarla en el Distribuidor Plaza Venezuela y salir en otros distribuidores cercanos al centro, como el de Ciempiés o La Carlota, para luego buscar vías alternas secundarias.

Avenida Boyacá (Cota Mil): Ideal para evitar por completo el área central y las concentraciones. Permite el desplazamiento rápido por el norte de la ciudad.

Avenida Casanova y Avenida Francisco Solano: Estas avenidas, ubicadas paralelas a la Avenida Libertador, pueden servir como vías alternas desde el este (Chacaíto/Sabana Grande) hacia el área de Plaza Venezuela y viceversa, aunque podría experimentar congestión debido al tráfico desviado.

Avenidas del Oeste (alejadas del centro): Si su destino está en el oeste, considere usar la Avenida Baralt o la Avenida San Martín, ya que suelen ser rutas de acceso al centro menos directas desde Plaza Venezuela.

