Pronóstico del Inameh: lluvias en estas regiones del país para las próximas horas

Este miércoles 22 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que sobre Venezuela, en horas de la mañana, se estima cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas.

Asimismo, se prevé zonas cubiertas y lluvias o chubascos dispersos en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, partes de Falcón, Andes y Zulia.

De igual modo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que el resto del país se mantendrá parcialmente nublado.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico en la Región Oriental, Sur del territorio, Llanos, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia, no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

Tormenta tropical Melissa

Además, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) actualizó la trayectoria y su impacto sobre Venezuela.

En tal sentido, indicó que actualmente su centro se ubica a unos 600 kilómetros al oeste-noreste de la península de Paraguaná.

Del mismo modo, especificó que la tormenta tropical Melissa presenta una presión mínima central de 1003 hPa (hectopascales), con una trayectoria en dirección oeste, y en las próximas horas se espera que se desplace en dirección noroeste.

En ese contexto, enfatizó que no representa riesgo directo para Venezuela.

