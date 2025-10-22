Atención influencers y creadores de contenido: ¿pueden grabar en centros comerciales?

Suscríbete a nuestros canales

La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, confirmó que los creadores de contenido deben solicitar permisos para grabar dentro de los centros comerciales del país.

“Son espacios privados que se abren al público, pero son espacios privados. Hay un tema que a nosotros nos gusta garantizar mucho, que son nuestro público, nuestros visitantes”, indicó Itriago, en una entrevista con Unión Radio.

Aseguró que este tipo de normativas se aplican en países como Chile, Argentina y Brasil, donde los influences deben tramitar permisos municipales y fiscales antes de grabar algún contenido dentro de un centro comercial.

Polémica

De acuerdo con medio El Diario, en redes sociales se hizo viral una video en el que se observa como creadores de contenido rechazaron el accionar del personal de seguridad porque les prohibieron grabar dentro de un centro comercial de Caracas.