Tormenta tropical Melisa: INAMEH informa su recorrido por El Caribe para la tarde y noche del 21 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dio a conocer los detalles de la trayectoria de la tormenta tropical Melisa.

Por medio de sus redes sociales, detalló que el centro de la tormenta se encuentra al noroeste de la Península de Paraguaná con vientos máximos de 85 km/h.

“Con una trayectoria en dirección oeste, y en las próximas horas se estima que se desplace al noroeste”, indicó el organismo.

¿La tormenta representa un peligro para Venezuela?

Más temprano, la institución enfatizó que no representa riesgo directo para Venezuela.

Agregó que la tormenta tropical Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1003 hPa (hectopascales).