En video: INTT atiende denuncia difundida en redes sociales por cobro excesivo de pasaje en Guarenas

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó sobre la inmediata activación de sus protocolos de fiscalización en respuesta a una denuncia de cobro excesivo de la tarifa de pasaje en la ruta de transporte público que sirve a la ciudad de Guarenas, estado Miranda.

La denuncia, que incluyó material audiovisual, fue difundida a través de diversas plataformas de redes sociales.

La acción del INTT se enmarca en las directrices de defensa del cobro de la tarifa justa y el respeto a los derechos económicos de los usuarios, conforme a lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre.

Respuesta Institucional y Proceso de Fiscalización

Tras la viralización del video, donde se evidenciaba el presunto cobro de una tarifa por encima de la establecida en Gaceta Oficial, la Unidad de Reacción Inmediata Vial (URIV) del INTT procedió a la ubicación de la unidad de transporte y la identificación del conductor.

La Dirección de Fiscalización, emitió la citación formal al conductor y al representante de la línea de transporte a la que pertenece la unidad para comparecer ante las oficinas del INTT.

De igual manera, inició el proceso administrativo para corroborar la violación a la tarifa establecida por la Gaceta Oficial, un hecho que vulnera el derecho de los usuarios a un servicio óptimo.

El INTT aplicará las sanciones administrativas correspondientes, que pueden incluir multas y la suspensión temporal de la licencia del conductor y la unidad de transporte.

Llamado a la Corresponsabilidad Ciudadana

El INTT reitera su exhorto al gremio de transportistas a acatar las tarifas oficiales publicadas y a mantener una conducta de respeto hacia los usuarios.

Al mismo tiempo, la institución hace un llamado al pueblo venezolano a denunciar activamente cualquier tipo de irregularidad o cobro indebido.

El ente de transporte pone a disposición sus canales de atención al público y sus cuentas oficiales en redes sociales para la recepción de este tipo de reportes, fortaleciendo así el trabajo de fiscalización en conjunto con los ciudadanos.

Estas acciones forman parte de los vértices de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, cuyo objetivo es garantizar la protección social y económica de la población a través de la supervisión constante del servicio público.

