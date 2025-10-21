Macabro crimen tras fiesta en un motel: detalles sobre el asesinato de un venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano murió en medio de un misterioso crimen que ocurrió durante una fiesta, en la habitación de un motel en Medellín, en Colombia.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, otro hombre resultó herido durante el encuentro, en el que participaron al menos 10 personas, nueve hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado martes en el barrio El Palo, donde el grupo de personas alquiló la habitación 209 para realizar una celebración, evento que realizarían a menudo en el lugar sin problema alguno.

De acuerdo con las primeras versiones de la policía, los diez huéspedes ingresaron al establecimiento hacia las 11:10 de la noche del lunes festivo.

Hallaron el cadáver del venezolano en el baño

Sin embargo, alrededor de las 12:15 de la medianoche del martes, empleadas y otros huéspedes escucharon una detonación proveniente de la habitación ocupada por los venezolanos.

Testigos afirmaron que, tras el estruendo, los participantes salieron corriendo del cuarto, publicó Infobae.

No obstante, mientras escapaban, uno de los asistentes, identificado como el conductor contratado para realizar un servicio hasta el sitio, cayó en el pasillo luego de recibir heridas en un brazo y una pierna.

El lesionado fue trasladado a la Policlínica del sector, donde recibe atención médica. Posteriormente, los empleados del hotel ingresaron a la habitación y localizaron el cadáver de un hombre en el baño.

Revelan detalles sobre el homicidio

El reporte oficial de la Policía señaló que la víctima, de entre 25 y 30 años, presentaba signos de asfixia mecánica, con una sábana atada al cuello y la cabeza envuelta en papel de plástico transparente.

Las autoridades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumieron la inspección y recolección de pruebas en la escena. De momento, no se han realizado arrestos.

Las pesquisas iniciales indicaron que ninguno de los participantes había protagonizado hechos violentos anteriores en ese establecimiento.

