Delcy Rodriguez a Trinidad y Tobago: Marco Rubio les está vendiendo pajaritos preñados sobre el gas venezolano

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, acusó a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos (EEUU), de intervenir en los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago.

“Marco Rubio le está vendiendo pajaritos preñados a la primera ministra de Trinidad y Tobago (Kamla Persad-Bissessar)”, expresó.

Sus declaraciones surgen luego que Estados Unidos le otorgó permiso al gobierno de Puerto España para negociar un acuerdo con Venezuela sin enfrentar sanciones de Washington.

Ante esto, recordó que ambos países del Caribe ya tienen un acuerdo el cual fue firmado en 1990 bajo el nombre Tratado de Delimitación que establece los términos sobre la forma de explotación de cualquier yacimiento de hidrocarburos en ambos lados de la línea fronteriza.

Por lo que enfatizó que Trinidad y Tobago “necesitan el gas de Venezuela y la única manera es con el gobierno de Venezuela, con el Estado venezolano. No hay otra manera”.

“Si Venezuela no le exporta gas a Trinidad, colapsa la economía de ese país y va a impactar en el Caribe”, alertó Rodríguez

“El gas de Venezuela lo tienen que pagar", insistió Rodríguez.