Igla-S: Maduro advierte que cuenta con más de 5 mil misiles para la defensa antiaérea de Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela cuenta con 5 mil MANPADS Igla-S, un sistema de defensa antiaérea diseñado para derribar aeronaves y helicópteros.

“El Igla-S es una de las armas más poderosas que hay, cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder (...) que tienen en los puestos claves de la defensa antiaérea del país, para garantizar la paz de nuestro pueblo”, indicó Maduro, en transmisión televisiva desde el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, Fuerte Tiuna, Caracas.

Agregó que también cuenta con equipos de simulación que lo ponen “en una situación de buena puntería de miles de operadores de Igla-S”, que se asegurará de preservar la seguridad en el territorio nacional.

“Venezuela tiene que ser una patria inexpugnable”, enfatizó.

El jefe de Estado ofreció estás declaraciones en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, lo que considera como una amenaza en contra de Venezuela para propiciar un “cambio de régimen”.

En tal sentido, Maduro reiteró su llamado que “basta ya de campaña sucia contra Venezuela, basta ya”.

“Le arde a los imperios que nuestro pueblo sea como es, imperturbable, sereno, seguro, firme, patriota. Le arde, pues que le arda. Si le arde que se rasque”, dijo.