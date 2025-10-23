Ejercicios de Defensa se intensifican en Venezuela: zonas bajo resguardo y puntos estratégicos activados este 23 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó los Ejercicios de Defensa de Costa Independencia 200 en varios puntos estratégicos del país. El despliegue comenzó al amanecer.

Aunque el operativo forma parte de las 27 acciones territoriales decretadas por el Ejecutivo, el foco se mantiene en la protección costera y la preparación ante amenazas externas.

Ejercicios de Defensa: ¿qué estados están bajo despliegue?

Las maniobras militares se desarrollan en las costas de Miranda, La Guaira, Anzoátegui, Carabobo, Nueva Esparta, Falcón y Sucre, según reportes oficiales.

Cada estado activó sus respectivas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y Áreas de Defensa Integral (ADI) con patrullaje terrestre, aéreo y marítimo.

Zonas específicas que están bajo resguardo

En Miranda, el despliegue comenzó en Puerto Francés, municipio Brión. En La Guaira, se cubren 172 kilómetros desde Naiguatá hasta el eje costero central.

En Anzoátegui, los municipios Peñalver, Bolívar, Urbaneja, Sotillo y Guanta activaron defensa antiaérea y patrullaje mixto con cuerpos civiles y policiales.

Puntos estratégicos

El estado resguarda seis zonas clave: Palma Sola, Refinería El Palito, Puerto Cabello, Playa Waikiki, Puerto de Gañango y Patanemo.

Además, Fortín Solano funciona como centro de observación y alerta temprana, con despliegue de artillería y defensa aeroespacial.

¿Qué otras regiones se sumaron al operativo?

Nueva Esparta activó ejercicios en Boca del Río, El Yaque, La Isleta, Cerro Copei y Castillo San Carlos. Falcón inició maniobras en todo su eje costero.

En Sucre, la Redi activó 15 puntos de defensa y nueve de observación. La FANB mantiene presencia en unidades de combate mixtas.

