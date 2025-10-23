Reporte Inameh para la tarde de este 23 de octubre: estados en los que se esperan lluvias

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió una alerta ante la rápida evolución de sistemas nubosos que están generando un patrón de lluvias de intensidad variable en múltiples regiones del país.

De acuerdo con el reporte de este 23 de octubre, las condiciones actuales se enmarcan en un panorama de alta inestabilidad, que se verá intensificado en los próximos días con la llegada de dos nuevas ondas tropicales al territorio venezolano.

Lluvias en la región Central esta tarde

Un reporte emitido a las 2:10 p.m., por el Inameh señala la activación de núcleos convectivos puntuales y de rápida evolución en los estados de la Región Central.

Específicamente, se prevén precipitaciones de intensidad variable en Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy. Se estima que estas condiciones meteorológicas persistan al menos durante las próximas dos horas, por lo que se mantiene la alerta en estas entidades.

Actividad eléctrica y lluvias en el suroeste de Venezuela

La inestabilidad no se limita al centro del país. En otras regiones también se registran fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

Las zonas afectadas incluyen Apure, Barinas y la región de Los Andes. Al igual que en el centro, el Inameh pronostica que esta actividad intensa se mantendrá por un período de dos horas a partir del último reporte oficial.

Para las próximas seis horas, el Inameh anticipa la formación de mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en la región Oriental al sur, así como en áreas de los Llanos Centrales, Falcón y Zulia.

En contraste, el resto del territorio nacional experimentará, en su mayoría, condiciones de nubosidad parcial.

Llegada de las ondas tropicales 50 y 51

La situación meteorológica se complicará con las ondas tropicales número 50 y 51.

La onda tropical 50 está programada para entrar al territorio nacional entre el 26 y 27 de octubre.

Posteriormente, la onda tropical 51 hará su arribo alrededor del 29 o 30 de octubre. Ambos sistemas representan un potencial incremento en la inestabilidad atmosférica y lluvias.

