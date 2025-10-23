Comisión promotora para la Constituyente Obrera: quiénes la conforman y cuáles serán sus tareas

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial, el presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó este jueves a la Comisión para la Constituyente Obrera, la cual trabajará para formar la organización de un proceso que permita refindar el Movimiento Obrero Nacional, con base en el Plan Estratégico de las Siete Grandes Transformaciones y el Programa de la Patria.

En tal sentido, el mandatario lideró el evento con el objetivo de activar un debate nacional, el cual sentó sus bases con la presentación de la hoja de ruta por parte del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Eduardo Piñate.

Esta hoja detalló la amplitud del alcance del debate en todos los centros productivos del país: “La iniciativa busca renovar la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, incorporando nuevas tecnologías y enfoques para fortalecer el papel de la clase obrera”, dijo Piñate.

¿Cuál será el cronograma y estructura de la Consulta Nacional?

El cronograma de trabajo contempla un proceso de elección de voceros y delegados en cada centro laboral, con la designación de tres representantes principales por unidad productiva. Estas jornadas se llevarán a cabo entre el 29 de octubre y el 21 de noviembre.

Las instancias de articulación posteriores serán las Asambleas Municipales por Sector, que se efectuarán del 24 al 29 de noviembre, así como los Encuentros Estadales, programados desde el 1 al 6 de diciembre, informó Venezolana de Televisión (VTV).

De estas asambleas y encuentros surgirán los voceros que participarán en la Asamblea Nacional Constituyente Obrera, definida como el espacio central de convergencia para el movimiento laboral. Piñate precisó que la próxima semana comenzarán los debates en fábricas, empresas, instituciones y organizaciones.

Participación multigremial y proyectos futuros

La instancia constituyente incorpora a diversas organizaciones sindicales y sectores productivos. Entre los participantes se incluyen las estructuras vinculadas a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la ciudad, del campo y de la pesca, además de consejos productivos, delegados de prevención, y colectivos de emprendedores, mujeres, hombres y jóvenes del sector laboral.

“Todas estas estructuras cuentan con representación en la Comisión Nacional Promotora de los Consejos Productivos de Trabajadores”, apuntó el ministro Piñate.

Asimismo, el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, indicó que la juramentación de la Comisión Promotora generará nuevas estrategias y proyectos vinculados al Plan de las Siete Transformaciones.

Este proceso da seguimiento a las tareas instruidas por el presidente Maduro en agosto, que también incluyen el plan productivo de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), orientado a impulsar la producción nacional y afianzar la gestión productiva.

