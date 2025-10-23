Dirigentes Cesar Pérez Vivas y Andrés Caleca reportan supuesta desaparición del ex candidato a primarias Luis "Balo" Farías

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 23 de octubre, varios dirigentes opositores informaron la supuesta detención del ex candidato a las primarias, Luis "Balo" Farías, en el estado Táchira.

Tanto Cesar Pérez Vivas como Andrés Caleca, ambos miembros de la oposición en Venezuela, señalan que presuntos miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), lo detuvieron en su residencia en San Cristobal.

Farías también es médico veterinario y cofundador del partido político Merideños Independientes.

El político regional oficializó su candidatura a la primaria de la oposición el 22 de junio de 2023 ante la Comisión Nacional de Primaria.

A pesar de circular la información en redes sociales, su presunta detención no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas.

Hasta el momento de redactar esta nota, tampoco hay algún pronunciamiento de un familiar del dirigente.

