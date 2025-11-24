Tormentas invernales podrían retrasar vuelos en Acción de Gracias: conoce las zonas más afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de tormentas invernales está poniendo en jaque los planes de viaje de millones de estadounidenses durante la crucial semana del Día de Acción de Gracias en 2025.

Los pronósticos de fuentes oficiales, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y los expertos de AccuWeather, advierten sobre la alta probabilidad de nevadas, lluvias intensas y vientos fuertes que afectarán tanto el tráfico aéreo como las carreteras principales.

Un patrón inestable provoca retrasos masivos

Las agencias meteorológicas advierten que dos o incluso tres sistemas de tormentas complejos podrían impactar diferentes regiones del país, justo en uno de los momentos de mayor movimiento del año.

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) anticipa un récord de más de 82 millones de viajeros, lo que aumenta considerablemente el riesgo de caos y congestión.

Los análisis preliminares de AccuWeather ya están señalando un patrón "más inestable de lo habitual", donde la combinación de carreteras húmedas, nieve y baja visibilidad pone en peligro la seguridad vial en el Medio Oeste y el Norte, reseña La Nación.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por la tormenta invernal en Acción de Gracias?

Alto Medio Oeste y Grandes Lagos: Los viajeros de Acción de Gracias deben estar listos para enfrentar condiciones invernales con nieve y lluvias intensas, especialmente a mitad de semana.

Ciudades importantes como Detroit, Cleveland y Buffalo podrían experimentar interrupciones en el tráfico aéreo y terrestre debido a la nieve y los vientos fuertes.

Montañas rocosas y pacífico noroeste: La movilidad en algunas áreas de Wyoming y Colorado podría verse afectada por la nieve, con advertencias específicas sobre la acumulación en zonas elevadas.

Además, un "río atmosférico" está transportando humedad hacia la Costa Oeste, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y complica los desplazamientos en el oeste de Washington y el noroeste de Oregón, según AccuWeather, reseña Infobae.

Corredor noreste: Aunque el día festivo podría ser mayormente seco en la costa atlántica, la llegada de aire polar ártico hacia el fin de semana traerá un notable descenso de temperaturas, con la posibilidad de nevadas en el norte de Nueva Inglaterra.

Recomendaciones de las autoridades para los viajeros durante la semana de Acción de Gracias

Ante esta situación, las autoridades están pidiendo a la ciudadanía que actúe con prudencia. Stacey Barber, vicepresidenta de AAA, aconseja a los viajeros que "se preparen para ajustar sus itinerarios y contemplen tiempos adicionales de traslado", indica Infobae.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos recomienda encarecidamente que se consulten plataformas oficiales como el portal de la NOAA y las aplicaciones de tránsito locales antes de salir.

Los expertos coinciden en que el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre serán los días más críticos para el transporte a nivel nacional.

Las medidas preventivas incluyen asegurar reservas flexibles, llevar un kit de emergencia en el vehículo y estar atentos a las alertas meteorológicas locales para evitar quedar atrapados en condiciones peligrosas.

