Escándalo en Texas: miembro de una iglesia finge ser agente de ICE y extorsiona a una mujer

Las autoridades del condado de Harris, en Texas, detuvieron al director de seguridad de una congregación religiosa tras acusarlo de hacerse pasar por un agente federal de inmigración para extorsionar a una mujer.

Según los documentos judiciales, Donald Doolittle, de 58 años, utilizó una credencial con las siglas "ICE" para intimidar a Rita Dumont Mayans, una masajista terapéutica, luego de una disputa por el pago del servicio, exigiéndole ver su documentación migratoria.

El magistrado a cargo del caso detalló que el acusado obligó a la víctima a entregar $500 bajo la amenaza de supuestas consecuencias legales, aprovechándose de su temor a ser separada de su familia a pesar de que ella mostró una visa temporal válida según detalla La Opinión..

Investigación

La investigación prosperó rápidamente después de que la afectada contactara a oficiales de policía durante un almuerzo al día siguiente, revelando mensajes de texto donde Doolittle le aseguraba que no recibiría más notificaciones de las autoridades.

En consecuencia, el detenido enfrenta cargos por suplantación de un servidor público para obtener dinero de forma ilícita y se le fijó una fianza de $10 000, mientras que la Iglesia Comunitaria Gateway, donde laboró por una década, mantiene silencio sobre el suceso.

Este tipo de delito resalta la vulnerabilidad de la comunidad inmigrante ante estafadores que usurpan funciones oficiales, un tema que las agencias de seguridad consideran un foco importante de atención para evitar abusos similares en la región.

