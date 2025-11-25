¿Te pueden quitar el pasaporte sin aviso en EEUU? Estas reglas sorprenden a miles de ciudadanos

Suscríbete a nuestros canales

El pasaporte estadounidense funciona como documento de identidad y prueba de ciudadanía, pero también implica una serie de obligaciones que, si no se cumplen, pueden causar la revocación inmediata del documento.

Millones de ciudadanos desconocen que el Departamento de Estado tiene la autoridad legal para suspender, negar o retirar un pasaporte en situaciones específicas que van mucho más allá de un simple error administrativo.

Las obligaciones que todo ciudadano debe cumplir

El Departamento de Estado exige mantener la información personal actualizada. Cuando una persona cambia de nombre o género, o detecta errores en su documento, debe solicitar una corrección.

Si el pasaporte se pierde o es robado, la ley exige reportarlo de inmediato para evitar un uso fraudulento.

Viajar con un pasaporte vencido sigue siendo una de las infracciones más comunes. Las autoridades requieren que los ciudadanos renueven antes de la fecha de expiración, especialmente porque la mayoría de los países prohíben el ingreso con un documento próximo a vencer.

También se exige cumplir con las leyes de viaje internacional: no se puede salir ni entrar al país sin un pasaporte válido, excepto en casos muy específicos autorizados por el gobierno federal.

Tampoco se permite usar el pasaporte para obtener beneficios de forma fraudulenta. Cualquier intento de engañar a una agencia federal puede ocasionar la revocación del documento. Además, quienes tengan órdenes judiciales que prohíben viajar deben respetarlas estrictamente.

Razones que activan una revocación inmediata

El Código de Regulaciones Federales autoriza la revocación del pasaporte en casos de fraude, deudas fiscales “seriamente morosas” certificadas por el IRS, incumplimiento de manutención infantil, no pago de préstamos de repatriación o condenas por delitos graves como tráfico de drogas o turismo sexual.

También aplica a quienes tengan órdenes de arresto o procesos de extradición pendientes.

Estas disposiciones permiten al gobierno federal actuar de inmediato cuando detecta una violación, incluso si el ciudadano no estaba al tanto de la regla.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube