El papa León XIV lanza una alerta inesperada a Estados Unidos y deja al Gobierno en la mira

El papa León XIV elevó el tono de sus críticas hacia las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump, al afirmar que los extranjeros que viven en Estados Unidos están siendo tratados “de una manera extremadamente irrespetuosa” por el Gobierno.

Las declaraciones ocurrieron en Castel Gandolfo, la residencia papal ubicada en las afueras de Roma, donde el pontífice atendió a periodistas y pidió a los ciudadanos estadounidenses buscar maneras de tratar a las personas “con humanidad y con la dignidad que tienen”.

León XIV, primer pontífice originario de Estados Unidos, ha intensificado su postura en las últimas semanas. En septiembre calificó de “inhumano” el trato del Gobierno federal hacia los inmigrantes, comentario que generó una fuerte ola de críticas por parte de sectores conservadores dentro de la Iglesia católica en EE. UU.

Su mensaje más reciente llega en un momento de debate nacional por las políticas migratorias y la interpretación de las autoridades sobre los protocolos de detención, deportación y asilo.

El Vaticano respalda postura de obispos y apunta a la dignidad humana

Durante el encuentro con la prensa, un periodista preguntó al papa acerca de la declaración emitida el 13 de noviembre por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, organismo que reprendió con dureza las políticas migratorias de Trump y llamó a implementar una “reforma migratoria significativa”.

León XIV respondió que se trata de una “declaración muy importante” y pidió a todos en Estados Unidos escuchar el mensaje de los líderes religiosos.

Si bien reconoció que los países “tienen derecho a vigilar sus fronteras”, advirtió que la realidad de millones de inmigrantes que viven en EE. UU. merece un trato justo y respetuoso.

Aseguró que muchas de esas personas “llevan una buena vida” y, aun así, están siendo tratadas “como mínimo, de una manera extremadamente irrespetuosa”.

Un mensaje que se suma a un debate nacional cada vez más polarizado

Las palabras del papa se suman a una creciente presión sobre la Casa Blanca en materia migratoria. Mientras los obispos insisten en cambios estructurales y organizaciones defensoras de inmigrantes denuncian abusos, el pontífice continúa posicionándose como una voz moral influyente en el debate estadounidense.

Su llamado refuerza la urgencia de revisar políticas y prácticas que impactan directamente a familias enteras en el país.

