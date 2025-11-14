Papa León XIV pide una transformación educativa ante los riesgos de la IA en niños: esto dijo en el Vaticano

Suscríbete a nuestros canales

El Papa León XIV lanzó una enérgica advertencia desde el Vaticano sobre los riesgos que la Inteligencia Artificial (IA) y el acceso precoz a la tecnología representan para el desarrollo y la dignidad de los niños y adolescentes.

Al recibir a los participantes de un seminario sobre la dignidad de los menores en la era de la IA, el Pontífice estadounidense instó al desarrollo de "herramientas para supervisar y controlar" la interacción tecnológica de los niños.

Manipulación Algorítmica

El Papa centró su discurso en la especial vulnerabilidad de los menores en la era digital, instando a desarrollar un enfoque ético y responsable.

León XIV advirtió que los niños y adolescentes son "particularmente vulnerables a la manipulación mediante algoritmos de IA que pueden influir en sus decisiones y preferencias".

El Pontífice subrayó que, aunque las herramientas digitales ofrecen oportunidades, la IA solo puede ser un factor positivo si se controla su uso: "Solo mediante un enfoque educativo, ético y responsable podremos garantizar que la inteligencia artificial sea una aliada en el crecimiento y desarrollo de los menores, en lugar de una amenaza".

El uso de la IA plantea "importantes cuestiones éticas, especialmente en lo que respecta a la protección de la dignidad y el bienestar de los menores", sentenció.

Exigencias a Gobiernos y Educadores

El llamado del Papa no se limitó a una advertencia moral, sino que incluyó peticiones concretas a los entes rectores y a la comunidad educativa.

Instó a los gobiernos y organismos internacionales a desarrollar e implementar políticas que protejan la dignidad de los menores, lo que incluye la actualización de las leyes de protección de datos para afrontar los nuevos desafíos.

De igual manera, pidió específicamente desarrollar "herramientas para supervisar y controlar la interacción de los niños y niñas con los dispositivos tecnológicos".

Aunado a eso, el Papa demandó un "trabajo educativo, cotidiano y constante" por parte de adultos que deben estar a su vez "formados y sostenidos por redes de alianza educativa", promoviendo una necesaria "educación digital".

