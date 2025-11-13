¿Qué descubrió ICE en Florida? Más de 200 migrantes arrestados en la polémica ‘Operación Basura’

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Florida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunciaron la detención de casi 230 migrantes, incluidos presuntos criminales sexuales y asesinos provenientes de países como Cuba, Venezuela y Ucrania, durante un operativo denominado Operation Dirtbag (“Operación Basura”), ejecutado en los últimos diez días en todo el estado.

Según informó Madison Sheahan, subdirectora del ICE, el despliegue dejó un saldo de 54 depredadores sexuales, 164 criminales sexuales, dos asesinos sentenciados y ocho delincuentes considerados “atroces”, entre otros.

Las autoridades señalaron que la operación se centró en individuos con antecedentes por violación, agresión sexual infantil, explotación de menores e intento de homicidio, entre otros delitos graves.

ICE y Florida refuerzan los operativos migratorios

Aunque las autoridades no revelaron todas las nacionalidades de los detenidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano involucrados en delitos sexuales contra menores.

El ICE destacó que Florida lidera a nivel nacional los acuerdos 287(g), un programa que permite a los cuerpos policiales locales colaborar con las autoridades federales en detenciones migratorias.

“Gracias al liderazgo del gobernador Ron DeSantis, hemos removido a lo peor de lo peor”, declaró Sheahan, quien elogió la coordinación entre el estado y las agencias federales.

El operativo también refleja el enfoque de mano dura del Gobierno estatal y de la Administración de Donald Trump en su segunda gestión.

Acuerdos activos

Actualmente, existen 335 acuerdos activos 287(g) y centros de detención migratoria como Alligator Alcatraz y Operation Depot, considerados modelos por el ICE.

En septiembre, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) detuvo a más de 350 inmigrantes en apenas cuatro días, mientras que el vicegobernador Jay Collins aseguró que el objetivo estatal es capturar y procesar a parte del 1,1 millón de indocumentados estimados en Florida.

El DHS informó que en los primeros 250 días de la segunda Administración Trump se deportaron cerca de 400.000 migrantes, con la meta de alcanzar 600.000 expulsiones en el primer año, cumpliendo la promesa de realizar la “mayor deportación de la historia” en Estados Unidos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube