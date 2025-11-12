La tecnología que ICE usa para localizar inmigrantes: así rastrea tus movimientos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está ampliando su arsenal tecnológico con una herramienta de vigilancia bastante invasiva: los Lectores Automáticos de Placas (ALPR, por sus siglas en inglés).

Esta tecnología le permite a la agencia federal monitorear y rastrear los movimientos de miles de migrantes por todo el país, lo que genera serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles.

¿Cómo funciona el monitoreo de vehículos de inmigrantes por parte del ICE?

Los ALPR no son solo una idea del futuro; ya están aquí, integrados en vehículos policiales, postes de luz, puentes y algunos estacionamientos.

Estos dispositivos funcionan como ojos digitales, capturando millones de fotos de matrículas cada día.

Un sistema automático compara estas imágenes con varias bases de datos, que incluyen registros de vehículos, listas policiales y, lo más importante, listas de interés migratorio.

Este sistema convierte la matrícula de un vehículo en un rastro digital permanente. No solo identifica al propietario registrado del auto, sino que también guarda las ubicaciones, fechas y horas de cada avistamiento, detalla el Immigrant Defense Project (IDP).

Los agentes de ICE utilizan esta información para reconstruir los patrones de movimiento de una persona, lo que les permite trazar su ruta y predecir dónde vive, trabaja o a dónde viaja con frecuencia, según informes de organizaciones como el Immigrant Defense Project (IDP).

Las empresas privadas también colaboran con el ICE para rastrear vehículos de inmigrantes

ICE no solo se alimenta de datos de agencias gubernamentales, reporta La Nación.

Una gran parte de esta red de vigilancia se nutre de información comprada o proporcionada por empresas privadas de tecnología que manejan sus propias redes de ALPR.

Estas compañías, al recopilar datos masivos para diversos propósitos, facilitan sin querer el rastreo migratorio, otorgando a ICE la capacidad de buscar matrículas a nivel estatal o nacional.

Esta práctica ha suscitado controversia. Por ejemplo, la empresa Flock Safety, uno de los principales operadores de lectores automáticos de matrículas, decidió suspender sus programas piloto con agencias federales, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), después de la presión pública y las críticas sobre su uso en la vigilancia migratoria, reseña Diario AS.

