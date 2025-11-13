ICE atrapa inmigrantes con tecnología de vehículos: así funciona la nueva herramienta

Suscríbete a nuestros canales

El Immigrant Defense Project (IDP) advierte que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usa una sofisticada herramienta tecnológica para vigilar a la comunidad migrante.

El método que usa ICE para encontrar inmigrantes es el Lector Automático de Placas, conocido por sus siglas en inglés como ALPRs.

Estos dispositivos capturan imágenes de matrículas en diversos espacios públicos. Se instalan en semáforos, postes, carreteras, estacionamientos e incluso en patrullas policiales de todo el país.

¿Cómo funciona la red de rastreo de ICE?

El sistema ALPR funciona como una red de monitoreo permanente. Las cámaras envían la información a bases de datos que usan agencias de seguridad y empresas privadas. A partir de esos registros, ICE identifica al propietario del vehículo y rastrea sus desplazamientos.

El informe del IDP señala que con estos datos la agencia puede reconstruir los recorridos habituales de un automóvil. El seguimiento permite determinar dónde vive o trabaja una persona, e incluso asociar relaciones personales o familiares.

¿Qué riesgos existen con el uso de los lectores de placas?

Los reportes en Nueva York muestran que la agencia ha accedido a información del registro vehicular estatal para seguir autos. Esto convierte la matrícula en un rastro digital que reconstruye patrones de movimiento y ubicación.

El sistema permite a ICE anticipar rutinas diarias, lo que genera una gran preocupación sobre la invasión a la privacidad de la comunidad migrante. El IDP indica que si se registra un auto con su nombre o dirección, ICE puede rastrearlo.

¿Qué medidas han tomado las empresas de tecnología?

Ante las críticas sobre la finalidad de sus programas piloto, la empresa Flock Safety, uno de los principales operadores de lectores de matrículas, suspendió su colaboración con agencias federales. La compañía detuvo proyectos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La auditoría que reveló acceso indebido a datos de placas en Illinois obligó a la compañía a implementar nuevos controles. Ahora, las consultas federales deberán estar identificadas y las búsquedas amplias a nivel estatal o nacional quedarán prohibidas.

