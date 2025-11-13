Último sondeo sobre la popularidad de Trump en su partido: no hay buenas noticias para el mandatario

Suscríbete a nuestros canales

La aprobación de la gestión del gobierno por parte del presidente Donald Trump experimentó una caída drástica desde el inicio de su segundo mandato.

Según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueba su manejo del gobierno. Esto representa una reducción considerable desde el 43% obtenido en marzo.

El sondeo se realizó después de las victorias demócratas en las elecciones intermedias y antes de que el Congreso actuara para poner fin al cierre del gobierno. La disminución se debe en gran parte a una erosión del apoyo entre sus bases.

¿Qué tan fuerte fue la caída en el apoyo republicano?

Los resultados de la encuesta sobre Trump muestran que el descontento es particularmente notable entre los miembros de su propio partido. La aprobación del mandatario entre los republicanos cayó del 81% en marzo a solo alrededor del 68%.

El descontento también se extendió a los independientes, cuya aprobación se redujo del 38% al 25%. En contraste, la desaprobación demócrata sigue siendo abrumadora, con un 95% de rechazo a la gestión de Trump, un aumento desde el 89% en marzo.

¿Cuál es la causa del creciente descontento?

Los resultados resaltan los riesgos del cierre del gobierno, que la administración Trump intentó atribuir a los demócratas. El cierre complicó el tráfico aéreo, dejó a cientos de miles de trabajadores federales sin pagos y puso en riesgo el programa de cupones alimenticios.

Una republicana jubilada de Florida, Beverly Lucas, comparó el segundo mandato de Trump con "tener a un niño petulante en la Casa Blanca". Ella criticó la falta de sensibilidad del presidente por festejar en Mar-a-Lago mientras la gente pasaba hambre.

¿Se mantiene estable la aprobación general de Trump?

Aun con la disminución en el apoyo a su gestión del gobierno, la calificación general de aprobación del mandatario se ha mantenido estable. El 36% de los adultos estadounidenses aprueba su manejo general de la presidencia, cifra similar al 37% de octubre.

La aprobación de Trump en temas clave como la inmigración y la economía ha cambiado poco. No obstante, ciudadanos no alineados con ningún partido, como Nora Bailey, dijeron tener sentimientos encontrados, culpando tanto a republicanos como a demócratas, pues "todos están siendo tercos".

