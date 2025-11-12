EEUU decide no acuñar esta moneda tras 230 años de uso: descubre cuáles valen miles de dólares

Suscríbete a nuestros canales

La Casa de la Moneda de EEUU pone fin esta semana a más de 230 años de historia al acuñar el último centavo en circulación en sus instalaciones de Filadelfia.

La histórica medida obedece a una orden presidencial de febrero, fundamentada en la falta de eficiencia económica de la moneda según informa Telemundo.

Fabricar cada "penny" supera los dos centavos de costo, un gasto que el Departamento del Tesoro busca eliminar para generar un ahorro anual estimado en 56 millones de dólares.

Consideraciones

Aunque la producción de nuevos centavos cesa, los más de 114 mil millones que se calcula están en manos del público o en bóvedas bancarias mantendrán su curso legal.

No obstante, se espera que desaparezcan progresivamente de las transacciones diarias. Los comercios comenzarán a aplicar métodos de redondeo en los pagos en efectivo a medida que los bancos dejen de distribuir la moneda.

Esta transición ha generado inquietud entre los comerciantes, quienes señalan una implementación abrupta y sin directrices federales claras sobre cómo manejar el cambio.

Dónde subastarlos

Para los ciudadanos que acumulan grandes cantidades de centavos, la mayoría de las monedas solo mantendrán su valor nominal y podrán ser depositadas en entidades bancarias o gestionadas a través de máquinas de conteo.

Sin embargo, existe un importante mercado secundario para piezas de colección. Los expertos en numismática señalan que los centavos anteriores a 1982 (con 95% de cobre), así como aquellos con fechas raras o errores de acuñación, pueden alcanzar valores significativos.

Los interesados en vender estas piezas pueden acudir a tiendas de numismática, ferias especializadas o utilizar plataformas de subastas en línea para obtener una tasación.

