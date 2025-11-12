Gira del Binomio de Oro en Florida: todo lo que debes saber para disfrutar el vallenato en Miami

Suscríbete a nuestros canales

El Binomio de Oro de América, uno de los grupos musicales más icónicos y emblemáticos de Colombia que interpreta Música Vallenata, se estará presentando en Florida durante los próximos días en Miami y otros lugares de Florida, esto es lo que debes saber.

El Binomio es particularmente famoso por ser un exponente destacado del vallenato romántico y baladas, con éxitos que se han convertido en himnos de la música latina como "Olvídala," "Niña Bonita," y "Me Sobran las Palabras."

Además, esta agrupación ha sido históricamente uno de los grupos de vallenato más exitosos en EEUU y tiene una base de fans muy grande y fiel en Miami y Hialeah, y en toda Florida.

Recordemos que la zona de Miami-Dade, incluyendo Hialeah, es un centro neurálgico para la música latina, especialmente entre las comunidades de origen caribeño y sudamericano, donde el vallenato es muy popular.

Vale la pena destacar que, aunque el público principal es la diáspora colombiana, su popularidad se extiende a venezolanos, ecuatorianos y otros latinos que aprecian el género.

Lo que debes saber sobre sus próximos conciertos en Florida

También conocidos como “La Universidad del vallenato”, estarán presentándose una pequeña gira por el estado, con tres fechas disponibles.

Tampa, FL

- Fecha: viernes, 14 de noviembre de 2025. Apertura 9:00 de la noche, inicio aproximado 11:00 pm

- Lugar: Scottish Rite Masonic Center - 5500 Memorial Highway, Tampa, Florida 33634

- Precio de las estradas desde $67.

Puede comprar boletos en: Tickeri.com y <-block _nghost-ng-c4111526667>Eventbrite.

Hialeah

- Fecha: sábado, 15 de noviembre de 2025. Apertura 8:00 de la noche. Inicio aproximado 11:00 pm

- Lugar: Salon San Sebastian (dentro del Holiday Inn Miami West) - 7707 Northwest 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.

- Precio de las estradas desde $78.67

- Puede comprar boletos en: Tickeri.com, Eventbrite o Bandsintown.

West Palm Beach, FL

- Fecha: domingo, 16 de noviembre de 2025

- Lugar: LA NOCHE LOUNGE & NIGHTCLUB

- Precio de Entradas: comienzan desde aproximadamente $57.46.

- Puede comprar boletos en: Tickeri.com, Eventbrite o Bandsintown.

El hecho de que tengan tres fechas consecutivas en Florida (Tampa, Hialeah y West Palm Beach) para una misma semana de noviembre, con precios de boletos en un rango medio a alto, es una señal clara de la alta demanda y convocatoria que manejan en la región.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube