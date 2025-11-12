Reacción alérgica grave en vuelo de Qatar Airways genera demanda histórica

Suscríbete a nuestros canales

Qatar Airways enfrenta una demanda millonaria presentada por una madre de Carolina del Norte, quien asegura que una azafata ignoró las advertencias sobre la alergia alimentaria de su hija y le sirvió un refrigerio con lácteos, provocándole una reacción anafiláctica severa en pleno vuelo.

Swetha Neerukonda, de 33 años, viajaba con su hija de tres años desde el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en Virginia, hacia Doha, Qatar, el pasado 9 de abril, cuando ocurrió el incidente, según la demanda obtenida por The Post.

Antes de despegar, la mujer informó a la tripulación sobre la grave alergia de la menor a los productos lácteos y frutos secos, e insistió en ello durante el vuelo.

Sin embargo, según la denuncia, una azafata ignoró las advertencias y le dio a la niña una barra de chocolate que contenía leche, aparentemente un Kit Kat.

Azafata habría ignorado advertencias sobre alergias

De acuerdo con el documento judicial, Neerukonda pidió a la azafata que vigilara a su hija mientras iba al baño y le recordó su condición médica. Al regresar, encontró a la auxiliar de vuelo dándole el refrigerio prohibido.

La madre confrontó a la tripulante, quien —según la demanda— se burló de su reacción y minimizó sus preocupaciones. Pocos minutos después, la niña presentó síntomas graves de anafilaxia, con deterioro rápido de sus signos vitales.

Neerukonda le aplicó una dosis de EpiPen, aunque la aerolínea no emitió ningún anuncio de emergencia durante el vuelo, lo que, según la denuncia, violó los protocolos de seguridad aérea.

Reacción de rebote y demanda millonaria

Tras el aterrizaje en Doha, los paramédicos autorizaron a la menor a continuar su viaje hacia la India, pero al llegar sufrió una nueva reacción alérgica y fue hospitalizada en cuidados intensivos durante dos días.

El abogado de la familia, Abram Bohrer, afirmó que la negligencia de la tripulación puso en riesgo la vida de una niña inocente. “Una madre debería poder confiar en que una azafata pueda cuidar a su hija unos minutos”, dijo.

La demanda exige a Qatar Airways el pago de 5 millones de dólares por daños físicos, emocionales y económicos. La aerolínea aún no ha emitido comentarios sobre el caso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube