Rutaca Airlines extiende sus alas: la aerolínea activa nueva conexión de vuelo

En las últimas horas, la aerolínea venezolana Rutaca ajustó su calendario de vuelos y estrenó una nueva conexión nacional.

A través de sus redes sociales, la compañía aérea reveló los detalles de la ruta, así como el precio de promoción por inauguración.

Rutaca Airlines extiende sus alas

La nueva conexión aérea Barquisimeto-Porlamar-Barquisimeto tendrá dos frecuencias semanales, operando exclusivamente los días lunes y jueves.

El vuelo saldrá desde la ciudad de Barquisimeto a las 11:40 de la mañana con llegada a Porlamar a las 12:50 del mediodía.

Del mismo modo, la salida desde Porlamar será a las 2:00 de la tarde y entrada a Barquisimeto a las 3:10 de la tarde.

El precio del boleto, ida y vuelta, se oferta desde los $ 100, agrega una publicación oficial de la aerolínea en su cuenta de Instagram.

"¡Estamos emocionados de anunciar la apertura de nuestra nueva ruta aérea de Barquisimeto a Porlamar y de Porlamar a Barquisimeto! 🎉🌊

A partir del #9Oct y #13Oct podrás disfrutar de estas bellas ciudades a precios especiales ida y vuelta pensados especialmente para ti. 💛

No dejes pasar la oportunidad de conocer, relajarte y crear recuerdos inolvidables. ¡Te esperamos a bordo!", se lee en la publicación.

