Operación Independencia 200: Diosdado Cabello supervisa despliegue en tres estados del país

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 10 de octubre de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, encabezó el despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) de la nación, como parte de los ejercicios militares en tres estados del país.

A través de sus redes sociales, Cabello compartió detalles de la Operación Independencia 200 desde Aragua.

Operación Independencia 200

"Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hoy se despliega el pueblo en perfecta fusión popular, militar y policial en Aragua, Falcón y Zulia, preparándose para la defensa integral de la Patria. Unidad, conciencia y disciplina revolucionaria", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Desde la entidad aragueña destacó que el presidente Nicolás Maduro Moros ha llamado a filas y el pueblo asistió dispuesto a defender la patria, refiere una NDP.



“En perfecta fusión popular, militar, policial, todos van a cumplir de manera voluntaria, sin presión de ningún tipo, la defensa de nuestro país, porque nos impulsa el amor a la patria. Nos impulsa preservar nuestra independencia, soberanía y la paz”, destacó.

Durante su intervención recordó que "los mayores carteles del mundo operan en los Estados Unidos, tienen al mayor de todos, que es la DEA. Es el país que más consume drogas, de todo tipo, en el mundo; es el país del mundo donde fallecen más personas por consumo de alcohol", añadió.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube