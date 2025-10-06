Diosdado Cabello se pronuncia sobre planes terroristas contra la sede diplomática de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Los planes terroristas contra la sede de la embajada de Estados Unidos en Venezuela demuestran el “desespero de la extrema derecha”.

Así lo indicó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa de la tolda roja.

“No les importa hacerle daño a quien sea con tal de lograr sus objetivos”, enfatizó.

Sin embargo, aseguró que los órganos de seguridad del Estado continúan trabajando para “garantizar la paz” en el país.

“Trabajan para que esos hechos sean neutralizados. Ellos la extrema derecha no van a desistir, no les importa aliarse con los sectores más violentos del mundo”, dijo Cabello.

Denuncian actos terroristas

El jefe de Diálogos y Paz de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó la noche del domingo 5 de octubre, que, mediante una operación preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta atacar a la sede diplomática con explosivos letales.

"En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de EEUU de una grave amenaza: mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Venezuela", escribió en sus redes sociales.

Además, indicó que también se ha hecho a una embajada europea.

En tal sentido, Rodríguez resaltó que han sido reforzadas las medidas de seguridad en la Embajada de Estados Unidos.