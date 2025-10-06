Jorge Rodríguez revela plan terrorista: diputado alerta sobre un ataque a embajada

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), y jefe del Diálogo por la Paz de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, reveló un plan terrorista.

En tal sentido y a través de sus redes sociales, precisó que el Gobierno de Donald Trump fue advertido, por tres vías, de una grave amenaza contra la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Diputado alerta sobre un ataque a embajada

Rodríguez informó que, mediante una operación preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta atacar a la sede diplomática con explosivos letales.

"En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de EEUU de una grave amenaza: mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Venezuela", escribió el parlamentario.

Además, indicó que también se ha hecho a una embajada europea, "para que se sirva comunicar la gravedad de esta información a personal diplomático de EEUU", destaca.

El jefe del Poder Legislativo asegura, igualmente, que han sido reforzadas las medidas de seguridad en la Embajada de Estados Unidos.

