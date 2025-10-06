Trayectoria de la onda tropical N.° 41: Inameh pronostica lluvias en estas zonas de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Para este lunes 6 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical N.° 41 causará lluvias en varias zonas de Venezuela en las próximas horas.

En tal sentido, el Inameh precisó que la onda tropical N.° 41 está sobre el mar Caribe al norte de Venezuela, interactuando y activando la Zona de Convergencia Intertropical, Vaguada Monzónica, reforzadas por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

Inameh pronostica lluvias en estas zonas de Venezuela

Entretanto, en horas de la mañana, se estima nubosidad parcial a despejado en buena parte del país; sin embargo, se esperan mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, este de Miranda, La Guaira/Falcón y Zulia.

Mientras que, durante la tarde y noche, se prevé aumento progresivo de la cobertura nubosa en la mayor parte del territorio nacional, con formación de células convectivas, acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

Según el Inameh, especialmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

