PSUV convoca a marcha este 6 de octubre: aquí las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela convocó una marcha en Caracas en respaldo al Gobierno nacional y por la paz ciudadana.

La movilización generará restricciones parciales en varias arterias viales del este de la capital, especialmente en zonas de tránsito intermunicipal.

Conductores, motorizados y usuarios del transporte público deben tomar previsiones desde el mediodía, ya que se esperan desvíos y congestión en puntos clave del recorrido.

Vías alternas: opciones para evitar el eje Petare–Altamira

La marcha iniciará a la 1:00 p.m. desde el Gran Muro de Petare y culminará en la sede de la ONU en Parque Cristal, Altamira. El trayecto abarcará 4,5 kilómetros por la avenida Francisco de Miranda, una de las más transitadas del área metropolitana.

Ante este escenario, se recomienda utilizar como vías alternas:

Avenida Rómulo Gallegos, desde La Urbina hasta Los Dos Caminos.

Avenida Francisco de Paula Santander, conectando con la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Calle La Floresta y avenida principal de Sebucán, para desvíos hacia Chacao.

Autopista Francisco Fajardo, con acceso desde Macaracuay o El Llanito.

Estas rutas permiten evitar el eje central de la movilización y mantener conectividad entre el este y el centro de la ciudad.

Transporte público

Las unidades de transporte superficial podrían modificar sus recorridos sin previo aviso.

Autoridades sugieren salir con antelación, evitar estacionamientos en vías principales y mantenerse informado a través de redes oficiales. También se aconseja usar aplicaciones de tráfico en tiempo real.

La movilización se desarrollará en horario vespertino, pero sus efectos podrían extenderse hasta entrada la noche. El monitoreo ciudadano será clave para mantener la movilidad urbana.

Marcha en Caracas

En las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), y jefe del Diálogo por la Paz de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, reveló un plan terrorista.

Precisó que el Gobierno de Donald Trump fue advertido, por tres vías, de una grave amenaza contra la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

"En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de EEUU de una grave amenaza: mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta colocar explosivos letales en la embajada de EEUU en Venezuela", escribió el parlamentario.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube