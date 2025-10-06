INEA detiene los zarpes: anuncian restricción del tráfico marítimo por esta razón

Avisos

El escrito refiere que las autoridades competentes mantendrán estricto monitoreo del área demarcada.

Lunes, 06 de octubre de 2025
El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) emitió en las últimas horas una restricción del tráfico marítimo.

A través de un comunicado, el INEA compartió la circular a navegantes 071/25 dirigida a agencias navieras y armadores de buques.

De acuerdo con el INEA, la medida se lleva a cabo este lunes 6 de octubre, desde las 00 horas hasta las 23:00 horas del 7 de octubre de 2025.

En tal sentido, precisó que se llevará a cabo en la zona de la península de Macanao un ejercicio de tiro con fuego real con los sistemas de artillería de defensa antiaérea y naval de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Lunes 06 de Octubre - 2025
