INEA detiene los zarpes: anuncian restricción del tráfico marítimo por esta razón

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) emitió en las últimas horas una restricción del tráfico marítimo.

A través de un comunicado, el INEA compartió la circular a navegantes 071/25 dirigida a agencias navieras y armadores de buques.

INEA detiene los zarpes

De acuerdo con el INEA, la medida se lleva a cabo este lunes 6 de octubre, desde las 00 horas hasta las 23:00 horas del 7 de octubre de 2025.

En tal sentido, precisó que se llevará a cabo en la zona de la península de Macanao un ejercicio de tiro con fuego real con los sistemas de artillería de defensa antiaérea y naval de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El escrito refiere que las autoridades competentes mantendrán estricto monitoreo del área demarcada.

