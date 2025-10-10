Inameh pronóstico última hora: se estiman precipitaciones para estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

Para este viernes 10 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que en horas de la mañana se espera la formación de nubosidad acompañada de precipitaciones variables.

De acuerdo con el Inameh, en Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, este de Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del país, siendo más intensas y frecuentes en la Región Central, Sur del territorio, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

Mientras que sobre la Gran Caracas, el Inameh estima nubosidad fragmentada a primeras horas de la mañana con algunas lluvias o lloviznas.

Después del mediodía, tendremos áreas nubladas con precipitaciones y ocasionales descargas eléctricas.

Por otra parte, en su pronóstico general para las próximas seis horas, se prevé desarrollo de mantos nubosos, generando precipitaciones variables en áreas de Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, este de Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia; el resto del país se estima con cielo parcialmente nublado.

