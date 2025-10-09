Pronóstico Inameh: ¿Dónde lloverá en las próximas horas?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 9 de octubre, en la mañana prevé nubosidad parcial en buena parte del país.

Sin embargo, se esperan mantos nubosos asociados a precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, sur de Aragua, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, oeste de Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Inameh estima que habrá desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, siendo más intensas en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la Gran Caracas?

Mientras que para la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas en horas de la mañana.

En la tarde y noche se estiman precipitaciones de intensidad variable.

Además, advirtió que Onda Nro. 42 está sobre el occidente venezolano.

Por lo que se aprecia, cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional; así mismo, se observan mantos nubosos asociados a precipitaciones variables al sur de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, oeste de Anzoátegui, Apure, este de Barinas, Guárico, este de Cojedes, sur de Aragua, Portuguesa, sur de Lara, este y oeste de Falcón, oeste de Yaracuy, Mérida y Zulia.

