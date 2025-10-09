Cabello se pronuncia sobre la eliminación del TPS y el escenario para 600 mil venezolanos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se pronunció este miércoles sobre la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los venezolanos.

Durante la transmisión de su programa semanal, Con el Mazo Dando, Cabello aseguró que ninguno de los opositores en Venezuela hablan del TPS.

Eliminan TPS en EE.UU.

De acuerdo con las declaracionesde Cabello, lo cierto que en un mes o dos meses, los 600 mil venezolanos que viven en EE.UU. tienen que recoger sus corotos y venirse para Venezuela".

Agrega el ministro que a "otros los van a expulsar, muchos tienen familia aquí, vénganse con su familia, a estar con su familia".

Asimismo, aseguró que ante esta situación, de los "gestores de la oposición aquí en Venezuela, ninguno habla del TPS, ninguno".

Oposición sobre el TPS

En este sentido, Cabello agregó que ellos, quienes "promovieron la migración, que le dijeron a Biden (expresidente de EE.UU., Joe Biden) abra las puertas de EEUU para nuestra gente".

Ahora que el atual mandatario estadounidense, Donald Trump, "los está echando, no le dicen nada, porque es el jefe de ellos", aseguró Cabello.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube