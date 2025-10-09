Bloomberg: Shell se prepara para exportar gas venezolano con licencia de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La empresa británica de hidrocarburos Shell Plc, se prepara para exportar gas venezolano con una licencia expédita de Estados Unidos (EE.UU.).

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, Shell actualmente busca reanudar las labores en un yacimiento de gas en la costa de Venezuela.

¿Shell exportará gas venezolano?

Asimismo, indica que se espera que la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, emita la licencia y exima este proyecto de las sanciones.

Se trata del yacimiento de gas Dragón, el cual se encuentra ubicado en aguas poco profundas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, el cual es un proyecto que Shell quiere reactivar para abastecer al país vecino.

Con este proyecto, Shell lograría reabastecer de materia prima el complejo de licuefacción y las plantas petroquímicas de Trinidad, los cuales presentan falta de gas.

Estrategia de EEUU

En este sentido, Bloomberg señala que la estrategia de la administración de Trump queda en evidencia con esta esperada licencia a Shell Plc.

Aunque EE.UU. revocó las licencias petroleras y de gas en Venezuela el pasado mes de abril, luego en julio emitió una licencia a Chevron Corp. que le permite reanudar la producción y exportación de petróleo pesado venezolano.

Cabe destacar que los términos de esta licencia a Shell aun se encuentran en discusión, ya que la reconocida empresa de hidrocarburos busca que la misma tenga una duración de 10 años, con el objetivo de faciltiar la inversión a largo plazo.

¿Estados Unidos permitirá reactivar petroleras en Venezuela?

En este sentido, señala el reporte que la Casa Blanca aparenta estar dispuesta a permitir que las compañías petroleras reactiven sus labores en Venezuela, siempre y cuando no paguen impuestos ni regalías al gobierno venezolano en moneda fuerte.

