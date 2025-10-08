Arriba nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde EEUU: reportan llegada de niños y adolescentes

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles, arribó al país un nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos (EE.UU.).

Se trata del vuelo número 74 del Plan Vuelta a la Patria, el cual llegó con casi 200 venezolanos, incluyendo niños y adolescentes a bordo, según informó el ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Vuelo de repatriación

De acuerdo con la información suministrada por el ministerio, un total de 197 venezolanos arribaron este miércoles al aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira.

Asimismo, resalta que entre los venezolanos repatriados desde EE.UU., hay 178 hombres, 14 mujeres y también se encuentran cuatro niños y una joven adolescente.

Llegada a Maiquetía

A su arribo al país, los venezolanos repatriados recibieron "una cálida bienvenida y una completa atención en materia de salud y seguridad".

A los connacionales los recibieron la presidenta del Plan Vuelta a la Patria, Camila Fabri Saab, junto a las diferentes comisiones de seguridad del Estado, la comisión del Servicio Administrativo de Identificacion, Migración y Extranjería (Saime) y personal médico.

