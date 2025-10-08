Jorge Rodríguez reitera que "hay una amenaza" contra Venezuela: advierte de sus efectos en la población

Suscríbete a nuestros canales

El secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez, reiteró este miércoles que “hay una amenaza” contra la “tranquilidad” de Venezuela, basada en la desinformación.

“Se fundamenta en el levantamiento de ‘falsos positivos’ en el desencadenamiento de una retórica violenta que promueva la violencia contra las personas civiles, contra el pueblo de Venezuela”, indicó Rodríguez, en un encuentro con la comunidad internacional.

Aseguró que la mencionada retórica “violenta” se muestra en la movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, la cual inició hace un poco más de un mes.

“Lo que está ocurriendo en el Caribe son hechos gravísimos que contravienen todas las leyes internacionales de los derechos marítimos, contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contra los derechos elementales contenidos en la carta de las Naciones Unidas, contra el derecho a la vida, el debido proceso y la identidad, enfatizó Rodríguez.

En tal sentido, resaltó la importancia que tiene dar a conocer esta situación en este consejo que reúne a representantes de más de 27 países que hacen vida en Venezuela, “porque muchos han sido testigos de los horrores de la guerra y las carencias de las posguerras”.