Maduro activa el 'Plan Independencia 200' este 8 de octubre: conozca los estados en los que se implementará

En la madrugada de este miércoles, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio del ejercicio militar y civil denominado Plan Independencia 200.

Según el mandatario, esta operación busca fortalecer la defensa integral del territorio nacional mediante la activación simultánea de planes de resistencia, ofensiva y coordinación popular.

El despliegue comenzó a las 00:00 horas, con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana y cuerpos policiales. A las seis de la mañana, todas las fuerzas estaban operativas en los puntos definidos.

Claves del despliegue del Plan Independencia 200

El ejercicio se concentra en las Zonas de Defensa Integral (ZODI) de La Guaira y Carabobo, donde se ejecutan 27 acciones territoriales.

Estas tareas buscan asegurar y proteger ambas regiones por su ubicación estratégica y geopolítica.

Además, se activaron los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), instancias que articulan los poderes del Estado ante escenarios de amenaza externa.

Según Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, esta estructura responde al “asedio imperial” y fortalece la capacidad de respuesta nacional.

Recorrido de Cabello y mensaje político

Desde La Guaira, Cabello supervisó el despliegue y denunció que Estados Unidos encubre operaciones de desestabilización bajo el discurso antidrogas.

Afirmó que si el objetivo fuera enfrentar cárteles, los buques estarían en el Pacífico y no en el Caribe.

El ministro también destacó que “Venezuela toda se moviliza organizadamente”, en referencia a la incorporación de fuerzas sociales y populares desde las cinco de la mañana.

Esta movilización, según Maduro, afina la “maquinaria militar-popular” para garantizar la paz y la soberanía.

Comités activos y protección de infraestructura crítica

Durante la jornada, Cabello informó la activación plena de todos los comités de los ODDI.

El Comité de Alimentación se encarga del mapeo territorial y la logística de distribución en zonas priorizadas.

El Comité de Salud, conformado por médicos, enfermeras y directores de hospitales, se movilizó armado y en formación para garantizar atención en emergencias.

El Comité de Transporte protege los medios de transporte y vías estratégicas.

También se verificó la seguridad de instalaciones esenciales como refinerías, oleoductos, estaciones eléctricas, llenaderos, puertos, aeropuertos y 27 refugios naturales listos para uso civil o militar.

