Maduro revela detalles de la conversación entre Jorge Rodríguez y el Encargado de Negocios de EEUU

El jefe del Diálogo de Paz, Jorge Rodríguez, le reveló al Encargado de Negocios de Estados Unidos (EEUU), John McNamara, los nombres de las personas que planeaban el ataque con explosivos contra la sede diplomática de ese país en Caracas.

Así lo dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, este martes afirmando que los responsables del atentado “frustrado” se encuentran en territorio estadounidense.

“El día de ayer lunes (6 de octubre), el diputado Jorge Rodríguez informó al señor John McNamara, al gobiernos de Estados Unidos y por otras vías de comunicación, los nombres, apellidos y ubicación de las personas en ese país que prepararon ese atentado frustrado y fallido contra la embajada de los EEUU, en Caracas”, indicó Maduro.

Aclaró que por el momento no ha dado la orden para que esa información sea pública, “pero si es necesario las daremos, porque tenemos las pruebas”.

“Por razones prudentes, informamos oficialmente al gobierno de los Estados Unidos, para que hagan las investigaciones y procedan a la captura inmediata de los terroristas que están allá mismo en Estados Unidos”, explicó.

Relaciones entre ambos países

Maduro reiteró que su gobierno no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en respuesta a las noticias donde funcionarios norteamericanos recuerdan que no mantienen comunicaciones formales con Venezuela.

“Tenemos algunas vías de comunicación, las tenemos hasta que las tengamos y punto (...) Venezuela no depende de ustedes señores gringos, Venezuela depende de su propio pueblo”, enfatizó.