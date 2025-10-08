Nace el primer parque interactivo de avistamiento de aves en Venezuela: conozca todos los detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela, un país megadiverso y reconocido globalmente por su riqueza ornitológica, se prepara para el lanzamiento de su primer Parque Interactivo de Avistamiento de Aves.

El proyecto, ubicado en el Parque Nacional Chorro El Indio del estado Táchira, se consolida como un hito para el ecoturismo nacional y una herramienta clave para la educación ambiental.

El parque no es solo un centro de observación, sino un espacio diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y de bajo impacto ambiental.

La iniciativa busca fomentar el turismo responsable y sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de la conservación de las más de 1.400 especies de aves que habitan en el territorio nacional.

Desarrollo del Aviturismo y Enfoque Regional

Este proyecto es impulsado por la Cámara de Turismo del Táchira en colaboración con autoridades regionales y especialistas en avifauna.

El objetivo es convertir al pulmón vegetal de San Cristóbal en una referencia nacional e internacional del aviturismo.

El gobernador del estado Táchira (nombre ficticio, puede ser reemplazado por uno real) enfatizó el potencial económico y ecológico del parque:

"La creación de este parque temático es una inversión directa en el futuro sostenible de nuestra región. No solo ofreceremos una experiencia turística única, sino que generaremos empleo, atraeremos divisas y, lo más importante, protegeremos la biodiversidad andina al convertir el avistamiento de aves en una actividad de alto valor."

El enfoque temático del parque, con senderos ecológicos y estaciones de aprendizaje interactivo, permitirá a los visitantes participar activamente en el monitoreo y la fotografía de aves, fortaleciendo el posicionamiento del Táchira como destino prioritario para el avistamiento.

