Insbanca relanza sus programas de educación financiera: ofrecerán becas y cursos sobre criptoactivos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Capacitación Bancaria y Financiera (Insbanca), con más de 60 años de trayectoria, anunció este 07 de octubre, el relanzamiento de sus más de 30 programas de educación sobre temas financieros.

La actividad estuvo encabezada por los directivos de Insbanca, profesor Gustavo Santini, director de desarrollo académico y de innovación; Dr. Rafael Ramones, director electoral y el Dr. Héctor Vega, encargado de la dirección académica, quienes resaltaron que con este relanzamiento buscan impulsar la educación financiera, brindando programas actualizados para fortalecer el sistema financiero nacional.

"Queremos tener un alcance general, e incluso llegarle a los niños y jóvenes que inician con actividades financieras, consideramos que eso es importante", expresó Gustavo Santini.

El costo y los programa académicos serán anunciados en los próximos días a través de sus redes sociales y web oficial, sin embargo, adelantaron que también habrá capacitación gratuita y becas.

Programas sobre criptoactivos estarán dirigidos al público en general

La institución, conformada por líderes empresariales, académicos y emprendedores, reafirma que con esta iniciativa educarán no solamente a quienes forman parte de las instituciones financieras, aseguradoras, sector valor, entre otras, sino llegarán a todos los venezolanos.

Sobre las tendencias globales en criptoactivos, Insbanca centrará su formación en este nuevo sector económico, que cabe decir, en Venezuela ha tenido un repunte en los últimos años.

"Es una gran tarea, ojo, no solamente de iniciativas privadas como lo es banca y diferentes cuerpos de de universidades e institutos que puedan existir en el país. Quedará en manos de nosotros en bajar esa información, cómo efectivamente puede gestionar los riesgos operando con criptoactivos en Venezuela. Ya hay empresas que están debidamente autorizadas por el órgano regulador en materia, hay una realidad desde el punto de vista social, político, económico que toca de manera transversal también este sector", agregaron.

"Es una formación pensada para quien no tiene conocimiento sobre criptoactivos o tiene muy poco, especialmente llevado al entorno y a la realidad venezolana. Hemos identificado, en torno a toda Venezuela, una necesidad importantísima en este momento de manejar y entender el crecimiento del tema de criptoactivos. Entonces, nuestra formación va llevada al tema de los criptoactivos por el manejo activo digital", detallaron.

Primer evento formativo de Insbanca en octubre

Durante los días 21, 22, 23 y 24 de octubre, Insbanca realizará su primer evento formativo para el público en general en la ciudad de Caracas. Los detalles sobre esta actividad serán anunciados en los próximos días.

Desde Insbanca aseguran que se encuentran trabajando de la mano con universidades tanto públicas, como privas, así como con cámaras de comercios y demás sectores gremiales.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube