¡Solo con la cédula! ¿Qué banco entrega tarjeta internacional y cuenta de inmediato en Venezuela?

El Banco del Tesoro lanzó un producto financiero que permite a los venezolanos abrir una cuenta bancaria en bolívares y divisas.

A través de dicha cuenta, el cliente podrá recibir una tarjeta internacional para compras fuera del país.

De acuerdo a la publicidad del Banco del Tesoro, la tarjeta Master Debit es entregada al instante, una vez que la persona asiste a una oficina bancaria a abrir la cuenta.

Cuentas disponibles en el Banco del Tesoro: solo requieres la cédula de identidad

1. Cuenta corriente electrónica en línea: sin monto mínimo de apertura y con solo la cédula de identidad.

2. Cuenta en moneda extranjera extranjera plus: permite la compra y venta de divisas en línea: depósitos y retiros de divisas en efectivo.

Beneficios de contar con la tarjeta Master Debit del Banco del Tesoro:

1. Puedes realizar compras internacionales

2. Retirar por cajeros automáticos en el exterior

3. Pagar planes de suscripción internacionales

4. Realizar pagos sin contacto

Otros bancos que ofrecen tarjetas para pagos internacionales en Venezuela

Muchos de los principales bancos venezolanos ofrecen actualmente tarjetas de débito o prepagadas asociadas a cuentas en moneda extranjera (dólares o euros), que permiten realizar pagos y, en algunos casos, retiros en el exterior.

Banco Producto Típico Funcionalidad Internacional Notas Clave Bancamiga Tarjeta Débito Master (Débito Internacional) Compras en línea y puntos de venta internacionales, retiros en cajeros automáticos en el extranjero. Aceptación nacional e internacional, tecnología NFC. Banco Exterior Tarjeta Exterior Divisas (Prepago en Divisas) Compras en línea y puntos de venta internacionales, retiros en cajeros automáticos internacionales (solo tarjeta física). Tarjeta prepagada, virtual y/o física, recargable desde la Cuenta Exterior Divisas. BBVA Provincial Tarjeta Internacional Prepago Pagos en puntos de venta y comercio electrónico nacional e internacional, avances de efectivo en cajeros internacionales. Producto en dólares autogestionable y recargable con divisas electrónicas. Banco Nacional de Crédito (BNC) Tarjeta BNC en Moneda Extranjera Consumos nacionales e internacionales en Puntos de Venta y Portales Web, retiros de efectivo en Cajeros Automáticos fuera de Venezuela. Requiere Cuenta BNC en Moneda Extranjera. Banco Activo Tarjeta Cash Internacional Compras en puntos de venta internacionales, retiros en cajeros automáticos en el extranjero. Requiere poseer la Cuenta Cash en Moneda Extranjera. Banco del Tesoro Tesoro Pago Global (Débito Internacional) Compras en comercio electrónico (digital), compras en puntos de venta y retiros en cajeros automáticos internacionales (física). Mínimos y máximos de recarga diarios/mensuales establecidos. Banco de Venezuela (BDV) Tarjeta Internacional BDV (Digital) Compras en línea y pagos en cualquier parte del mundo (Requiere mantener saldo en la cuenta en divisas asociada). Principalmente para compras en línea y contenido multimedia. La tarjeta de débito BDV asociada a la cuenta en divisas suele funcionar a nivel nacional, y las opciones internacionales se centran en la tarjeta digital o prepagada.

