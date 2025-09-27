Doble jornada bancaria para aperturar cuentas y cambio de tarjetas: aquí las ubicaciones disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Del 29 de septiembre al 10 de octubre se estará realizando una doble jornada bancaria desplegada en diversas agencias del territorio nacional.

El Mercantil Banco Universal anunció que ambas actividades buscan facilitar la incorporación de nuevos usuarios al sistema bancario y, al mismo tiempo, modernizar la experiencia de sus clientes actuales.

Las jornadas, que se extenderán por dos semanas, permitirán a los interesados realizar trámites esenciales de manera rápida y eficiente.

¿Cuáles son las jornadas de Mercantil?

A partir del lunes 29 de septiembre y hasta el viernes 10 de octubre, el Mercantil concentrará sus esfuerzos en dos procesos clave: la apertura simplificada de cuentas y la migración a su nueva tecnología de tarjetas de débito.

La doble convocatoria está diseñada para que tanto nuevos como antiguos usuarios puedan aprovechar el horario extendido, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en las sucursales seleccionadas para estas actividades.

Abre tu cuenta corriente simplificada solo con cédula

Una de las principales facilidades que ofrece el banco es la jornada destinada a la apertura de la Cuenta Corriente Simplificada.

Pensando en aquellos que aún no poseen una cuenta bancaria o buscan un proceso de ingreso ágil, Mercantil dispuso que el único requisito indispensable sea la cédula de identidad.

Renovación a la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil

Paralelamente, los clientes ya existentes tendrán la oportunidad de cambiar su actual tarjeta de débito por la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil.

Esta renovación es fundamental para acceder a las últimas prestaciones y tecnologías de pago que ofrece la entidad. El cambio se realizará en pocos minutos durante la misma jornada especial.

Oficinas habilitadas a nivel nacional

Las jornadas se llevarán a cabo en una red estratégica de sucursales distribuidas en las principales regiones del país.

Distrito Capital y Miranda

San Francisco

Caricuao

La Urbina

Concresa

Altamira

Región Centro Occidente

Lomas del Este (Valencia)

Av. Aragua (Maracay)

Oriente

4 de Mayo

Puerto La Cruz

Occidente

Coloncito

Tovar

