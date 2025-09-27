El Sistema Patria aún no paga estos bonos en septiembre: conozca la lista pendiente

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de culminar el mes de septiembre, todavía quedan pendientes varios bonos del Sistema Patria por ser depositados en los monederos de los beneficiarios.

Los estipendios son entregados por el Gobierno Nacional a través de la plataforma virtual de manera directa y gradual.

¿Cuáles son los bonos y montos que entregará Patria?

Entre los beneficios sociales a la espera de asignación figuran los siguientes:

Bono Cultores Populares : Monto aproximado: 7.200 bolívares.

: Monto aproximado: 7.200 bolívares. Bono Cuadrante de Paz : Por 12.000 bolívares.

: Por 12.000 bolívares. Bono de Corresponsabilidad y Formación (Empleados Públicos): El monto varía según el cargo de confianza. Las dos últimas asignaciones fueron 10.000 y 17.760 bolívares, por lo que el último pago podría superar la suma anterior.

Nota: Los montos expresados no son oficiales, sino un estimado. Es el Ejecutivo quien estipula la cantidad.

Para activar los bonos, los beneficiarios deben seguir los siguientes pasos:

Ubicar la opción ‘Monedero’ y luego seleccionar ‘Retiro de fondos'.

Iniciar sesión en la plataforma Patria.

Seleccionar el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.

El botón de ‘continuar’ y luego ‘aceptar’.

Verificar el traspaso de fondos en la cuenta registrada del Sistema Patria.

¿Qué bonos ha pagado la Plataforma Patria durante septiembre?

Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.

Bono Complementario Familiar, 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.

100% Amor mayor de 130 bolívares, el 8 de septiembre.

Beca universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.

Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.

Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.

Ingreso contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.

Ingreso contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.

Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.

Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre.

Ingreso Contra la Guerra Económica de 7.800 bolívares el 22 de septiembre.

Robert Serra de 832,50 bolívares el 22 de septiembre.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

