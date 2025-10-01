Dólares a tasa BCV: cómo acceder desde el Banco de Venezuela sin pagar sobreprecio

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) dispone de un sistema digital para que sus clientes compren dólares y euros a la tasa oficial del BCV.

Esta medida busca ofrecer una alternativa y facilitar el acceso regulado a divisas.

La operación está disponible desde la aplicación móvil BDV y el portal BDVenlínea personas. A continuación, se explica qué deben hacer los usuarios para acceder a este servicio.

Dólares a tasa BCV: cómo acceder desde BDVenlínea

Los clientes deben tener una cuenta en bolívares y otra en divisas dentro del BDV. Además, deben estar afiliados al servicio BDVenlínea personas.

Una vez dentro de la plataforma, pueden comprar desde 1 dólar o 1 euro. El sistema permite realizar la operación en línea y programar el retiro en efectivo.

Límites y condiciones para el retiro

El BDV estableció un tope de retiro de 200 dólares por cliente en la agencia seleccionada. Esta medida busca garantizar la disponibilidad de efectivo y evitar aglomeraciones.

Los usuarios pueden usar sus divisas directamente con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en moneda extranjera, sin necesidad de retirar efectivo.

La tasa aplicada corresponde al valor oficial publicado por el Banco Central de Venezuela. Esto evita sobreprecios y reduce el riesgo de operaciones informales.

Según el portal web de la entidad bancaria, el BDV garantiza que las transacciones se realicen de forma segura, rápida y sin intermediarios. Además, permite la venta de divisas dentro del mismo sistema.

Recomendaciones para los usuarios

Especialistas aconsejan verificar la tasa vigente antes de realizar la operación. También recomiendan programar el retiro con antelación para evitar contratiempos.

El BDV actualiza sus plataformas constantemente. Por ello, los usuarios deben revisar las condiciones operativas y mantener sus datos actualizados en BDVenlínea.

