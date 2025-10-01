Bono Único Familiar en octubre 2025: últimos detalles del pago

Suscríbete a nuestros canales

Próximamente, el Sistema Patria comenzará a pagar el Bono Único Familiar que corresponde a octubre 2025.

Cabe mencionar que desde su activación se informó que el pago es indexado, según reporte del Gobierno Nacional.

¿Qué se sabe del pago del Bono Único Familiar octubre 2025?

El subsidio que agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Viene acompañado de un complemento que se otorga poco después de la asignación del mismo.

Durante septiembre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.200,00 bolívares, unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 740, 1.480 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 2.510, 850 y 1.700 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece las sumas.

Sobre cuándo será entregado este pago, ninguna autoridad lo ha especificado. Sin embargo, se estima que sea otorgado entre este jueves 2 y sábado 4 de octubre.

Pasos para registrarse

Para acceder al bono, los ciudadanos deben realizar su inscripción en la plataforma siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.patria.org.ve. Seleccionar "Registrarse". Completar los datos personales: número de cédula, teléfono, fecha de nacimiento y verificación de seguridad. Confirmar la identidad mediante un código enviado al teléfono móvil. Ingresar información adicional: nombre, dirección y correo electrónico. Crear una contraseña segura para acceder al sistema. Finalizar el registro e iniciar sesión para verificar la asignación del bono.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas.

