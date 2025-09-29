Billetera Patria activa estos bonos desde el 1.° de octubre: qué se sabe del primer mes de aguinaldo

Suscríbete a nuestros canales

A partir del miércoles 1.° de octubre, el Ejecutivo Nacional comenzará con la entrega de bonificaciones especiales a través del Sistema Patria y su billetera digital.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Billetera Patria activa estos bonos desde el 1.° de octubre

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante septiembre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.200,00 bolívares , unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 740, 1.480 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 2.510, 850 y 1.700 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

¿Qué se sabe del primer mes de aguinaldo?

Este pago comienza a abonarse durante este mes de octubre, según el histórico de asignaciones realizadas por el ejecutivo nacional, tras aplicarse la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que próximamente se esté liberando.

Durante octubre de 2024, se entregó el día 10 a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública en Venezuela.

El dinero se acreditó de manera directa por el Gobierno nacional a las cuentas de los funcionarios y el monto varió dependiendo de cada cargo.

Canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios

3532: Tu línea directa de información general. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.

