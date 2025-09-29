El bono de Patria que superará los Bs 12.000: sepa quiénes lo cobrarán 

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzará a entregar un bono que superará los 12.000 bolívares a través de su monedero digital.

El pago de este estipendio es parte de las asignaciones que corresponden al mes de septiembre a ciertos registrados con el Carnet de la Patria.

¿Quiénes cobrarán en el Sistema Patria el bono por más de 12.000 bolívares?

Según el cronograma de la Plataforma del Sistema Patria y sus canales aliados, asignará el Bono Cuadrantes de Paz.

Este pago está dirigido a los funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil en Venezuela y el monto varía mensualmente.

El Sistema Patria entregó el pago pasado por un monto de 10.500 bolívares o $71,38, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra tuvo un incremento del 16,66% en bolívares en relación al mes pasado, cuyo desembolso fue de 9.000, según reportó Banca y Negocios.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Nota: Los montos expresados no son oficiales, sino un estimado. Es el Ejecutivo quien estipula la cantidad.

Para activar los bonos, los beneficiarios deben seguir los siguientes pasos:

Ubicar la opción ‘Monedero’ y luego seleccionar ‘Retiro de fondos'.

Iniciar sesión en la plataforma Patria.

Seleccionar el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos.

El botón de ‘continuar’ y luego ‘aceptar’.

Verificar el traspaso de fondos en la cuenta registrada del Sistema Patria.

