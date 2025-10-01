Caracas

Inauguran primera cadena de farmacia y supermercado en La Pastora: aceptan Cashea

Por Robert Lobo
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 10:43 am
Desde este 30 de septiembre, los habitantes de las parroquias La Pastora y Altagracia cuentan con un nuevo Makro & Redvital Urban Market, con la modalidad 24 horas.

Este establecimiento está ubicado en la Avenida Norte 8, entre las esquinas El Toro y Cardones, edificio Pica Pica 1, P.B., local 2 y 3, a pocos metros de la avenida Baralt.

Makro & Redvital cuentan con Cashea para la compra con la Línea Cotidiana.

Miércoles 01 de Octubre - 2025
